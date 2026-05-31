WM-Führung ausgebaut: Evans feiert dritten Rallye-Sieg in Japan

Der Waliser Elfyn Evans hat zum dritten Mal die Rallye Japan gewonnen und seine Führung in der Weltmeisterschaft ausgebaut. Zur Saisonmitte hat der Toyota-Fahrer 20 Punkte Vorsprung auf seinen japanischen Teamkollegen Takamoto Katsuta.
Der Waliser Elfyn Evans fährt bei der Rallye Japan zum 50. Mal in seiner Karriere auf das Podest.
„Es ist noch ein langer Weg, und es ist zu früh, darüber zu sprechen“, sagte Evans zu seinen Titelchancen. „Wir sollten jetzt einfach diesen Sieg genießen.“ Der 37-Jährige war bereits fünfmal Vizeweltmeister, den Titel hat er noch nie geholt.
50. Podestplatz für Evans
Evans holte beim zweiten Saisonsieg den 50. Podestplatz seiner Karriere, dabei setzte er sich vor dem französischen Weltmeister Sébastien Ogier (+12,8 Sekunden) und Sami Pajari aus Finnland (+51,4/beide Toyota) durch, Katsuta sorgte für einen Vierfachsieg. Adrien Fourmaux (Frankreich) war als Fünfter bester Hyundai-Pilot.
Weiter geht es nach dem Toyota-Heimspiel mit der achten von 14 Stationen vom 25. bis 28. Juni in Griechenland