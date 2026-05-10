Rallye: Erster Saisonsieg für Neuville und Hyundai

SID 10.05.2026 • 17:13 Uhr Der Belgier profitiert auch von einem Reifenschaden am Toyota von Sébastien Ogier.

Der frühere Rallye-Weltmeister Thierry Neuville hat die Toyota-Dominanz durchbrochen und Hyundai in Portugal den ersten Saisonsieg geschenkt. Der Belgier, Champion von 2024, gewann vor dem Schweden Oliver Solberg und Elfyn Evans aus Großbritannien (beide Toyota).

Pech hatte Sébastien Ogier. Der Titelverteidiger aus Frankreich lag in Führung, ehe ihn ein Reifenschaden auf der vorletzten Wertungsprüfung stoppte. Der neunmalige Weltmeister belegte mit seinem Toyota am Ende Rang sechs.

„Wir geben niemals auf, und das hat sich an diesem Wochenende ausgezahlt“, sagte Neuville: „Das ist ein ganz besonderer Sieg.“ Ogier arrangierte sich mit dem Schicksal: „Manche Dinge kann man nicht beeinflussen. Heute war es einfach Pech.“