Rallye: Ex-Weltmeister mit erstem Saisonsieg

Der frühere Rallye-Weltmeister Thierry Neuville hat die Toyota-Dominanz durchbrochen und Hyundai in Portugal den ersten Saisonsieg geschenkt.
Ex-Weltmeister mit erstem Saisonsieg
Der Belgier, Champion von 2024, gewann vor dem Schweden Oliver Solberg und Elfyn Evans aus Großbritannien (beide Toyota).
Pech hatte Sébastien Ogier. Der Titelverteidiger aus Frankreich lag in Führung, ehe ihn ein Reifenschaden auf der vorletzten Wertungsprüfung stoppte. Der neunmalige Weltmeister belegte mit seinem Toyota am Ende Rang sechs.
„Wir geben niemals auf, und das hat sich an diesem Wochenende ausgezahlt“, sagte Neuville: „Das ist ein ganz besonderer Sieg.“ Ogier arrangierte sich mit dem Schicksal: „Manche Dinge kann man nicht beeinflussen. Heute war es einfach Pech.“
Evans führt im WM-Klassement nach sechs Stationen mit 123 Punkten vor dem zweimaligen Saisonsieger Takamoto Katsuta (Japan/Toyota/111) und Solberg (92). Ogier, der nicht alle Läufe absolviert, ist Sechster (67), Neuville Siebter (65). Alle fünf vorherigen Siege in diesem Jahr waren an Toyota gegangen.