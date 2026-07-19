Rallye: Pajari feiert in Estland ersten Sieg

SID 19.07.2026 • 15:29 Uhr Die Topleute wie Weltmeister Sébastien Ogier enttäuschen hingegen.

Der Finne Sami Pajari hat seinen ersten Sieg in der Rallye-WM gefeiert, Weltmeister Sébastien Ogier kassierte hingegen einen Rückschlag. Beim neunten Saisonlauf in Estland setzte sich der 24 Jahre alte Pajari im Toyota vor seinen Markenkollegen Oliver Solberg (Schweden) und und Adrien Fourmaux (Frankreich) durch.

Während Pajari nach fünf Podestplätzen in der laufenden Saison erstmals triumphierte, erlebten die bisherigen Top 3 der WM-Wertung ein höchst durchwachsenes Wochenende. WM-Spitzenreiter Elfyn Evans (Großbritannien) wurde Sechster, Verfolger Takamoto Katsuta landete gar nur auf Rang 21. Ogier, der zuletzt in Griechenland seinen zweiten Saisonsieg gefeiert hatte, blieb als Fünfter ebenfalls hinter seinen Erwartungen.