WRC: Pajari gewinnt Heimrallye in Finnland

Sami Pajari hat die zehnte Station der Rallye-WM in seiner Heimat Finnland für sich entschieden. Nach der 20. Wertungsprüfung am Sonntag setzte sich der Toyota-Fahrer mit 26 Sekunden Vorsprung vor seinem schwedischen Teamkollegen Oliver Solberg und dem britischen WM-Spitzenreiter und Markenkollegen Elfyn Evans (+ 1:19 Minuten) durch.
Pajari gewinnt Heimrallye
Für den 24-Jährigen ist es der zweite Sieg in Folge. Vor zwei Wochen feierte er seinen Premierensieg in Estland.
Sami Pajari im Toyota
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Der 24-Jährige profitierte von einem Überschlag des bis dahin führenden Franzosen Sébastien Ogier am Samstag. Der neunmalige Weltmeister und sein Beifahrer Julien Ingrassia waren daraufhin ins Krankenhaus gebracht worden. Nach den Untersuchungen gaben die Ärzte jedoch Entwarnung.
WRC: Zweiter Sieg in Folge für Pajari
Für Pajari ist es der zweite Sieg in Folge. Vor zwei Wochen hatte er seinen Premierensieg bei der Station in Estland gefeiert. Mit seinem Sieg in der Heimat springt er in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz (171 Punkte). Evans, der sich am Samstagmittag ebenfalls überschlagen hatte, aber überraschend weiterfahren konnte, führt mit 201 Punkten die Wertung an. Der elfte von insgesamt 14 WM-Läufen wird ab dem 27. August in Paraguay ausgetragen.