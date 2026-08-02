WRC: Pajari gewinnt Heimrallye in Finnland

SID 02.08.2026 • 14:28 Uhr Für den 24-Jährigen ist es der zweite Sieg in Folge. Vor zwei Wochen feierte er seinen Premierensieg in Estland.

Sami Pajari hat die zehnte Station der Rallye-WM in seiner Heimat Finnland für sich entschieden. Nach der 20. Wertungsprüfung am Sonntag setzte sich der Toyota-Fahrer mit 26 Sekunden Vorsprung vor seinem schwedischen Teamkollegen Oliver Solberg und dem britischen WM-Spitzenreiter und Markenkollegen Elfyn Evans (+ 1:19 Minuten) durch.

Der 24-Jährige profitierte von einem Überschlag des bis dahin führenden Franzosen Sébastien Ogier am Samstag. Der neunmalige Weltmeister und sein Beifahrer Julien Ingrassia waren daraufhin ins Krankenhaus gebracht worden. Nach den Untersuchungen gaben die Ärzte jedoch Entwarnung.

WRC: Zweiter Sieg in Folge für Pajari