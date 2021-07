Ex-Schwimmerin Buschschulte warnt vor überzogenen Olympia-Erwartungen

Zu ihren Zeiten sei bei den Frauen eine Medaille "fast immer ein realistisches Ziel" gewesen. "In der Lage sind wir nicht mehr. Deutschland ist schon länger keine große Schwimmnation mehr, die auf jeden Fall olympische Medaillen gewinnt", so Buschschulte. Dennoch traue sie dem Vorzeige-Duo Wellbrock und Köhler in Japan Edelmetall zu. "Ich würde mich sehr darüber freuen", sagte die 42-Jährige.