Olympia 2021: Brasilien mit Nullnummer bei Olympia - Frankreich siegt glücklich

Medaillen-Anwärter Frankreich, zum Auftakt beim 1:4 gegen Mexiko desolat, ist ebenfalls im Turnier angekommen - hat aber schon wieder nicht wirklich überzeugt. Gegen Südafrika sorgte Teji Savanier (90.+2) erst in der Nachspielzeit für den wilden 4:3 (0:0)-Erfolg, alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Mit drei Punkten schlossen die Franzosen in Gruppe A damit zu Mexiko und Japan auf, die am Sonntag aber noch aufeinandertreffen.