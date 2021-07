Olympia 2021: Deutschland verliert gegen Brasilien 2:3, Richarlison gelingt Hattrick

Zum Auftakt in das olympische Turnier in Tokio hat die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz mit 2:4 (0:3) gegen Brasilien verloren. „All das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir nicht umgesetzt in der ersten Halbzeit. Als Mannschaft haben wir das nicht konsequent genug verteidigt“, machte Max Kruse nach Abpfiff bei Eurosport deutlich. „Wir sind nicht bloß hier, um an der Zeremonie teilzunehmen, wir wollen was erreichen. Das hat man vor der Pause nicht gesehen. Wir müssen schauen, dass sich das ändert“, ergänzte der Offensivmann.