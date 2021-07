Olympia 2021: Erinnerung an Stefan Henze rührt Ricarda Funk zu Tränen

Henze hatte in einem Taxi in Rio gesessen, als der Unfall geschah. Mit einem Schädel-Hirn-Trauma wurde der 35-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Ärzte kämpften tagelang um sein Leben. Doch selbst eine Notoperation konnte nicht mehr helfen. Er verstarb im Kreise seiner Familie, die nach Brasilien gereist war.