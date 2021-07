Olympia 2021: Erste Medaillen durch Wasserspringerinnen und Bogenschützinnen

„Wir haben an das anknüpfen können, was wir uns das ganze Jahr erarbeitet haben“, sagte Bundestrainer Oliver Haidn: „Ich bin so stolz auf die Mannschaft. Das tut so gut. Wir sind einfach nur glücklich, dass wir unseren Familien und unseren Fans etwas zurückgeben konnten. Alle haben es super gemacht.“