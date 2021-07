Olympia 2021: Ex-Weltmeisterin Christina Schwanitz verpasst Kugel-Finale

Das Abschneiden am Freitag - Platz 14 mit 18,08 m, fast einen halben Meter am Finale der besten Zwölf vorbei gestoßen - traf Schwanitz dennoch wie ein Keulenschlag. “Es sind meine letzten Spiele, und dann muss ich so vom Platz schleichen”, sagte die zweimalige Europameisterin: “Das habe ich mir ganz anders vorgestellt.”