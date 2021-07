Olympia 2021: Giovanna Scoccimarro verpasst Bronze im Judo

Dier 23-Jährige aus Vorsfelde verlor am Mittwoch das kleine Finale in der Klasse bis 70 kg gegen die niederländische WM-Dritte Sanne van Dijke nach 7:44 Minuten der Verlängerung und wurde Fünfte. Gold holte die Japanerin Chizuru Arai, Silber ging an Michaela Polleres aus Österreich. (Olympia 2021: Alle Entscheidungen im SPORT1-Liveticker)