Olympia 2021: Gregg Popovich nach Niederlage von Team USA gegen Frankreich

Das mit NBA-Stars gespickte Team USA startete mit einer Auftaktpleite gegen Frankreich in das olympische Basketballturnier. Nach der ersten Niederlage bei Olympia seit den Spielen 2004 in Athen (Niederlagen gegen Litauen und Puerto Rico) herrscht große Überraschung in der Basketballwelt. (NEWS: Alles zu Olympis 2021)