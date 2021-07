Olympia 2021: Konstanze Klosterhalfen über ihre Chancen in Tokio

Klosterhalfen, die bei der WM 2019 in Doha die Bronzemedaille über 5000 Meter gewann, wird in Tokio also auf die doppelte Strecke an den Start gehen. „Weil die 10.000 Meter ganz zum Schluss stattfinden, habe ich auch noch länger Zeit als bei den 1500 oder 5000 Metern“, erklärt sie.