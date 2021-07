Olympia 2021: Niederlande in Tokio mit Pleiten, Pech und Corona

Dabei nahm das nationale Sport-Drama allem Anschein nach nicht erst in Japans Hauptstadt seinen Lauf. Immer mehr deutet darauf hin, dass vier der sechs Infektionen beim Team Oranje und auch mehrere Coronafälle bei der tschechischen Mannschaft zum KLM-Flug KL 681 zurückverfolgt werden können, der am 17. Juli von Amsterdam gen Tokio abhob. In den Niederlanden ist längst vom „Coronaflug“ die Rede.