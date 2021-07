Olympia 2021: Rekord-Olympiasiegerin Fischer hat "nichts gegen Wachablösung" von Werth

Fischer (59) würde ihr den Erfolg gönnen. Zweimal Gold in Tokio „wünsche ich ihr. Isabell ist eine Frau, die so viel geleistet hat. Sie ist Trainerin und Sportlerin zugleich - so wie ich auch. Nur dass ich nicht ein Pferd, sondern mich trainiert habe“, sagte Fischer, die 1980 in Moskau für die DDR ihr erstes Gold geholt hatte.