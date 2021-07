Olympia 2021: Simone Biles - wie geht es mit dem Superstar weiter?

Bislang hat der viermaligen Olympiasiegerin von Rio de Janeiro 2016 in besonders schwierigen Lebensphasen auch ihr fester christlicher Glaube geholfen: „Es spielt keine Rolle, in welcher Situation man sich befindet. Du legst es einfach in die Hände des Herrn, und er wird dich hindurchführen. Einige Hindernisse dienen zu unserem Besten, ohne sie wärst du nicht so stark geworden, wie du bist.“