Olympia 2021: Sprint-Star Okagbare vor 100-m-Finale wegen Doping gesperrt

“Wer den Sport nicht kennt und keine Leidenschaft für uns Athleten hat, hat in der Administration nichts zu suchen”, schrieb sie am Donnerstag bei Twitter: “Das Sportsystem in Nigeria ist so mangelhaft, und wir Sportler haben am Ende immer den Schaden. Manche Leute werden mir jetzt vorwerfen, ich sei arrogant, weil ich die Wahrheit sage. Aber es ist meine Karriere.”