Olympia 2021: Svetlana Gombojeva erleidet Hitzschlag beim Bogenschießen

Leidtragende der extremen Bedingungen war auch die russische Bogenschützin Svetlana Gomboeva. Aber auch die 23-Jährige erholte sich zügig. Es sei wieder „alles in Ordnung“, teilte das Russische Olympische Komitee (ROC) via Twitter mit. Sie sei von Ärzten mit Wasser versorgt worden und am Mittag gemeinsam mit dem russischen Team wieder ins olympische Dorf zurückgekehrt.