Olympia 2021: Wird Henning Mühlleitner zum deutschen Schwimmhelden?

Dabei verbrachte er seine Kindheit weitab von jeglichem Leistungs- und Zeitendruck. Er wuchs auf in Sunyani in Ghana, sein Vater war und ist in der Entwicklungshilfe tätig. Frühmorgens schlich er mit Flipflops zum Nachbarn und kam abends „komplett rot vom ganzen Sand und Dreck“ nach Hause. Es waren unbeschwerte Jahre – auch wenn es in der Vorschule „Schläge mit dem Stock gab, wenn man nicht aufpasste“.