Olympia: Belinda Bencic gewinnt Gold im Tennis-Einzel

Die 24-Jährige entschied das enge Endspiel am Samstag gegen die Tschechin Marketa Vondrousova mit 7:5, 2:6, 6:3 für sich und hat am Sonntag die Chance, Gold im Doppel nachzulegen. Das Double im Zeichen der Ringe war zuletzt Serena Williams 2012 in London gelungen.