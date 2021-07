Olympia, deutsche Fußball-Olympia-Mannschaft in Japan angekommen

Einmal bei Olympia dabei sein - da überlegte auch der Schlussmann nicht lange, der in seinem noch jungen Alter bereits 73 Spiele als Torwart in der Bundesliga absolviert hat: "So viele verschiedene Sportarten an einem Ort, das ist etwas anderes als eine WM oder EM. Dass so viele Sportler zusammentreffen, das macht das Ganze aus. Wir freuen uns darauf."