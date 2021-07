Olympia: Deutsche Turner stürzen in Tokio ab

Stark angefangen, aber am Ende noch viel stärker nachgelassen: Die deutschen Kunstturner sind in der olympischen Mannschaftsentscheidung in Tokio über eine Nebenrolle nicht hinausgekommen. Die Schützlinge von Trainer Waleri Belenki belegten bei acht Teams nur auf den achten Platz und verließen enttäuscht die Halle.