Olympia, Fußball: Maximilian Arnold spricht über Nominierung und Brasilien

Direkt zum Auftakt geht es am kommenden Wochenende gegen Titelverteidiger Brasilien – die Wiederauflage des vergangenen Finals. Damals verlor das deutsche Team erst im Elfmeterschießen gegen die Brasilianer. "Das ist schon ein Brett. Da müssen wir uns teuer verkaufen", erklärte Arnold und ergänzte: "In diesem Spiel wird sich gleich zeigen, was für uns möglich ist."