Olympia: Gewichtheber aus Uganda will in Japan bleiben

Dies habe der Sportler in einer Nachricht erklärt, die er im Teamquartier hinterlassen habe, teilte die Stadt Izumisano in der Präfektur Osaka mit. Weil er sich nicht für die Spiele qualifiziert hatte, sollte Ssekitoleko am Dienstag ausreisen. Er soll sich stattdessen ein Zugticket nach Nagoya gekauft haben.