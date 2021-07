Olympia: Italiens Schwimm-Star Pellegrini beendet Karriere

2008 hatte Pellegrini in Peking Gold über 200 m Freistil gewonnen, vier Jahre zuvor war sie auf ihrer Paradestrecke in Athen bereits zu Silber geschwommen. Die Spiele in Tokio waren nun bereits ihre fünften. Eine Medaille lag ohnehin außer Reichweite, das Erreichen des Finals war daher das große Ziel der Sportlerin aus Mirano bei Venedig gewesen.