Olympia: Leon Glatzer der erste deutsche Surfer bei den Olympischen Spielen

Doch die Mutter zieht mit ihm in Costa Ricas Hauptstadt San Jose, wo der kleine Leon erstmal zur Schule gehen muss. Surfen ist nur noch am Wochenende drin, wenn überhaupt. Kurz vor seinem 14. Geburtstag erinnert sich Katja Glatzel dann daran, dass sie ihrem Sohn stets riet, seine Träume zu leben - und an ihren Wunsch nach einem Haus am Meer. Sie packt kurzentschlossen ihr Hab und Gut ins Auto, holt Leon von der Schule ab, und zieht mit ihm und seinem Bruder Sean ins Surferparadies Pavones. Rund zwei Jahre später unterschreibt Glatzer seinen ersten Profivertrag.