Olympia: Medienrunde nach Rassismus-Eklat mit Kuntz und Arnold zum Nachlesen

"Honduras ist schon länger hier in Japan. Unsere Mannschaft hat so noch nicht zusammengespielt. Wir haben uns vorher eine Taktik vorgenommen. Für einige Spieler war es die erste Belastung in dieser Saison. Jeder hatte die gleiche Belastung. Ich war froh, dass alle es überstanden haben. Es war ein körperliches Spiel. Honduras hat sich zwei Chancen erarbeitet, das Tor war gut herausgespielt. Wir haben uns sieben, acht Chancen erarbeitet und nach einem Eckball per Kopf von Uduokhai das Unentschieden erzielt. Ich war zufrieden mit der Einstellung. Jeder weiß, dass er eine Schippe drauflegen muss."