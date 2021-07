Olympia, Tennis: Alexander Zverev erreicht Viertelfinale

Zverev ist der letzte Hoffnungsträger des DTB im Einzel, nachdem sich zuvor Dominik Koepfer gegen den Spanier Pablo Carreno Busta (6:7, 3:6) aus dem Turnier verabschiedete. In drei Einzeln im Ariake Tennis Park blieb er ohne Satzverlust und schlug herausragend auf - in der Vergangenheit ab und an eine Wackeldisziplin in Zverevs Spiel.