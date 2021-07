Olympia, Tennis: Alexander Zverev schlägt Novak Djokovic und spielt um Gold

“Es ist wichtig, dass Sascha aktiv und offensiv spielt und die Punkte beherrscht”, sagte Bundestrainer Michael Kohlmann, der neben Doppel-Spezialist Kevin Krawietz von der Tribüne aus anfeuerte. Und Zverev ging von Beginn an hohes Risiko und gab in den Grundlinienduellen den Ton an, doch mit einem völlig missratenen Überkopfball leitete der 24-Jährige Djokovics erstes Break zum 3:1 ein. Der Serbe wurde dominanter, Zverev streute leichtere Fehler ein.