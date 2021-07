Olympisches Dorf: Südkorea muss Anti-Japan-Banner abnehmen

Die südkoreanische Delegation im Olympischen Dorf der Sommerspiele in Tokio hat am Samstag auf Geheiß des IOC anti-japanische Banner an ihren Unterkünften wieder abgenommen. Auf den Transparenten stand der Slogan: "Ich habe immer noch die Unterstützung von 50 Millionen Koreanern." Dieser bezieht sich auf die Zeit der japanischen Invasion auf der koreanischen Halbinsel in den Jahren 1592 bis 1598.