Olympisches Handball-Turnier: Prokop vertraut Nachfolger Gislason

"Ich sehe die deutsche Mannschaft auf einem guten Weg", sagte Prokop. Viele Spieler seien in "sehr guter Form, die Motivation kann höher nicht sein. Unter Druck müssen die Jungs Nervenstärke zeigen. Ich wünsche ihnen das notwendige Glück, damit sie sich ihren Traum von einer Medaille erfüllen können." In Tokio trifft das DHB-Team in einer starken Gruppe neben Spanien auf Argentinien, Rekordweltmeister Frankreich, Norwegen und Brasilien.