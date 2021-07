Radprofi Geschke geschockt: "Dachte, der positive Test war ein Fehler"

Radprofi Simon Geschke hat nach seinem positiven Coronatest bei den Olympischen Spielen in Japan zunächst an einen Irrtum geglaubt. „Das war ein großer Schock. Ich habe eigentlich gedacht, dass der positive Test ein Fehler war“, sagte der 35-Jährige im ZDF. Im Straßenrennen am Samstag konnte der Berliner damit nicht an den Start gehen.