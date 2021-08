Almuth Schult kritisiert mangelndes Bundesliga-Interesse an Olympia

Die deutsche Mannschaft, die mit nur 18 statt der erlaubten 22 Profis die Reise nach Tokio angetreten hatte, war bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Vielleicht müsse man unter diesen Umständen darüber nachdenken, "ob der Männerfußball weiter an Olympia teilnehmen möchte und diesem historischen Kräftemessen der Besten der Welt wirklich gerecht wird", so Schult.