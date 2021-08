Frankreichs Volleyballer erstmals Olympiasieger

Die französischen Volleyballer sind erstmals Olympiasieger. Die Equipe Tricolore gewann am Samstag das hochspannende Finale von Tokio in der Ariake Arena mit 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12) gegen das favorisierte ROC-Team und feierte damit den größten Erfolg in der Volleyball-Geschichte des Landes.