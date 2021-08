Olympia 2021: Alexander Zverev nach Olympia-Gold in Deutschland gelandet

Zuerst fiel Zverev seinem älteren Bruder Mischa um den Hals, dann gab es ein tierisches Küsschen von Loevik. "Jetzt möchte ich das alles erstmal ein paar Tage genießen", sagte Zverev bei Eurosport: "Dann werde ich über die US Open nachdenken." Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 30. August in New York. Im Vorjahr hatte Zverev dort das Finale erreicht.