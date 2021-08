Olympia 2021: Frank Stäbler holt Bronze

“Das ist absolut atemberaubend. Der Ritt endet hier. Diese Bronzemedaille ist für mich wie Gold. Der Traum ist in Erfüllung gegangen - mit den allerletzten Kräften”, sagte Stäbler, bevor ihm Edelfan und Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken in den Katakomben in die Arme fiel: “Ich bin so stolz, dieses Gefühl wird mich den Rest meines Lebens erfüllen.”