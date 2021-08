Olympia 2021 heute: Vetter im Speerwurf-Finale LIVE im TV, Stream, Ticker

Am vorletzten Tag bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio geht es bereits ab 23 Uhr MESZ rund. Die Ausdauerläuferinnen nehmen die längste olympische Distanz in Angriff, den Marathon. Er beginnt um 6 Uhr Ortszeit, um die größte Hitze zu vermeiden. (Olympia 2021: Alle Entscheidungen im SPORT1-Liveticker)