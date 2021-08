Olympia 2021: Rapinoe-Verlobte Sue Bird greift nach historischem Gold

Nun also kämpft Bird wie Teamkollegin Diana Taurasi im Finale am Sonntag (ab 04.30 Uhr MESZ im SPORT1 Olympia-Ticker) gegen Gastgeber Japan um Olympiagold Nummer fünf. Im Basketball ist das unerreicht. Und die Chancen stehen gut: Durch das 79:59 (41:23) im Halbfinale gegen Serbien sind die US-Frauen seit 54 (!) Spielen auf olympischer Bühne unbesiegt, anders als das an diesem Samstag vergoldete Männerteam um Kevin Durant wackelten Bird, Taurasi und Co. lange nicht mehr.