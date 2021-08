Olympia 2021: Streetball, Surfen, Skateboard - Olympia und seine Trendsportarten

Bei den Olympischen Spielen 1900 in Paris gab es einen Wettbewerb in Brandbekämpfung. Berufsfeuerwehren und Freiwillige Brandbekämpfer aus aller Welt nahmen an den Spielen teil. Am Ende zeigte sich die “Hook and Ladder Company Number one” aus Kansas City als schnellster Feuerlöscher und holte das erste und einzige Gold in dieser Disziplin.