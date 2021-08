Olympia 2021: US-Duo Alix Klineman und April Ross holt Gold im Beachvolleyball

Die Bronzemedaille sicherten sich am Freitag die Europameisterinnen Joana Heidrich und Anouk Verge-Depre. Das Schweizer Duo bezwang Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka aus Lettland mit 2:0 (21:19, 21:15). Auf dem Weg zum Edelmetall hatten Heidrich/Verge-Depre in der Vorrunde unter anderem das zweite deutsche Duo Karla Borger/Julia Sude geschlagen. Für die Düsseldorferinnen war nach drei Niederlagen in drei Partien in der Gruppenphase Schluss.