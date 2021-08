Olympia-Gold im Weitsprung: Drechsler feiert Mihambo-Gold mit Champagner

Nun ist Mihambo die vierte deutsche Weitsprung-Olympiasiegerin nach Heide Rosendahl (1972), Angela Vogt (DDR/1976) und Drechsler (1992/2000). "Das ist so gut für die Leichtathletik", sagte Drechsler: "So viele Highlights hatten wir ja noch nicht in Tokio. Ich hoffe, wir werden Malaika noch lange sehen."