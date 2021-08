Olympia: Golferinnen Popov und Masson ohne Medaillenchance - Korda führt

Auf Goldkurs liegt Nelly Korda. Die Weltranglistenerste aus den USA führte das 60-köpfige Feld nach dem zweiten Tag mit 129 Schlägen und vier Schlägen Vorsprung vor einem schlaggleichen Trio an. Die Tochter von Petr Korda, der 1998 die Australian Open im Tennis gewonnen hatte, glänzte am Donnerstag mit 62 Schlägen. Dabei unterlief ihr am Schlussloch sogar ein Doppel-Bogey. Die 23-Jährige erzielte ferner neun Birdies und einen Eagle.