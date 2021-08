Traumfinale im Handball: Frankreich und Dänemark spielen um Gold

Bester dänischer Werfer war der bärenstarke Superstar Mikkel Hansen mit zwölf Treffern. Während Dänemark in seiner zweiten Final-Teilnahme am Samstag (14.00 Uhr MESZ) nach seinem zweiten Olympia-Gold greift, steht Frankreich bereits zum vierten Mal im Endspiel. 2008 und 2012 holten Superstar Nikola Karabatic und Co. jeweils den Olympiasieg, 2016 gab es nach einer 26:28-Niederlage gegen die Dänen Silber.