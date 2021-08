Zehnkämpfer Kaul gut unterwegs - Warner startet überragend

An der Spitze des Feldes agierte Warner in einer eigenen Liga. Der Rio-Olympiadritte egalisierte in 10,12 Sekunden den von ihm gehaltenen Zehnkampf-"Weltrekord" über 100 m und ließ im Weitsprung 8,24 m folgen. Letzteres hätte in Tokio im Finale der Spezialisten für Bronze gereicht.