Olympia 2021: Aline Rotter-Focken macht bei Toni Kroos freche Ansage

Laut eigener Aussage habe die Weltmeisterin von 2014 in Tokio von der Verschiebung der Olympischen Spiele um ein Jahr profitiert: “Tatsächlich glaube ich, dass ich 2020 nicht Olympiasiegerin geworden wäre. Dadurch, dass ich 2018 in die Gewichtsklasse gekommen bin, war ein Jahr mehr für mich überragend, um noch stärker zu werden und mich noch besser an das Ringen anzupassen.”