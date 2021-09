Olympia-Skandal um Schleu: Matthias Sandten über Misstände und Kritik von Werth

Sandten: Grundsätzlich hat sich die Dynamik im Fünfkampf in den vergangenen Jahren verschärft und dafür gesorgt, dass das Programm immer straffer geworden ist. Früher ging ein Wettkampf über die ganze Woche, dann wurde eine Disziplin pro Tag abgehalten, dann zwei Disziplinen pro Tag. Irgendwann wurde der gesamte Wettkampf an einem Tag durchgezogen, in Tokio erstmals innerhalb von fünf Stunden. Und für Olympia 2024 in Paris soll der Modus nochmal gestrafft werden, dann sollen alle fünf Disziplinen innerhalb von 90 Minuten stattfinden.