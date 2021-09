Peking gibt Olympia-Slogan bekannt: "Zusammen für eine gemeinsame Zukunft"

Ungeklärt ist weiterhin, unter welchen Bedingungen die 24. Winterspiele angesichts der Corona-Pandemie ablaufen sollen. Präsident Thomas Bach vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) kündigte in der Vorwoche an, die Richtlinien für alle Beteiligten, die sogenannten Playbooks, voraussichtlich im Oktober zu veröffentlichen. Dann sind auch mehrere Testwettbewerbe in den olympischen Sportstätten geplant.