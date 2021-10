BVDG-Präsident Sperl überzeugt: Gewichtheben auch 2024 im Olympia-Programm

Das Gewichtheben ist beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) aufgrund zahlreicher Dopingvergehen in den vergangenen Jahren sowie Doping-Vertuschung und Korruption im Weltverband IWF in Ungnade gefallen. Das dienstälteste IOC-Mitglied Richard Pound hatte während der Sommerspiele in Tokio in einem ARD-Interview einen Ausschluss von kommenden Olympischen Spielen als Option ins Spiel gebracht.