DEB-Teams tragen einheitliches Sondertrikot

„Das verankerte Patch ‚Gemeinsam nach Peking‘ zeigt den Zusammenhalt zwischen den Nationalmannschaften“, sagte Nationalspielerin Julia Zorn: „Dass beide Teams im November in den gleichen Trikots auftreten werden, macht mich sehr stolz.“ Auf der Brust prangt ein Monogramm des DEB - erstmals herausgelöst aus dem Logo, das sich in einer kleineren Version am Kragen wiederfindet.